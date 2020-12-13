"На мою думку, продати Ярмоленка було б розумним кроком для Вест Хема. Він не так вже й багато грав, а це один з найвисокооплачуваніших футболістів команди (115 тисяч фунтів на тиждень відповідно до даних Spotrac – прим.). Якби я був власником клубу, то хотів би оформити його перехід.

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Впевнений, що власники звернуть на це увагу, тому що він не грає регулярно. На виручені з його продажу і зекономлені на зарплаті гроші можна підписати пару нових гравців. Я б точно припустив, що це може статися в січні, але це буде непросто. Я дуже сумніваюся, що цей гравець отримає таку зарплату в іншому місці. Чи захоче він переходити, з огляду на це?

Ситуація складна, але я думаю, що Вест Хем спробує позбутися його в січні, якщо зможе", – цитує Філліпса Football Insider.

Нагадаємо, Ярмоленко приєднався до "молотів" влітку 2018-го з Борусії Д. У поточному сезоні українець забив 2 голи та віддав 3 асисти – щоправда, в матчах Кубка англійської ліги. В АПЛ 31-річний вінгер вийшов на поле 5 разів, результативними діями не відзначився.

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