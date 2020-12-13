Аталанта підходила до поєдинку проти Фіорентини в середині таблиці з 3-матчевою безвиграшною серією на внутрішній арені. У стані бергамасків ще й виник конфлікт – між Джан П'єро Гасперіні та лідерами команди натягнуті стосунки. Суперечку тренера з Папу Гомесом (відмовився виконувати установку) на початку місяця під час матчу Ліги чемпіонів взагалі бачила вся Європа.

Сьогодні капітан Аталанти залишився в запасі, а замість нього в стартовому складі вперше після подолання коронавірусу з'явився Руслан Маліновський. Українець вийшов справа в атаці поруч з Сапатою. Наслідки хвороби у його діях не помічалися. Руслан грав у звичному стилі, роздавав передачі, відпрацьовував назад після помилок.

Найчастіше Маліновський відкривався у правому півфланзі, стягував на себе суперників і віддавав по діагоналі на лінію штрафного майданчика. У схожому епізоді він придумав перший момент у матчі, закинувши на Сапату – з передачі колумбійця погано пробив Фройлер.

"Фіалки" досить щільно тримали ліву ногу Руслана, тому найчастіше він загострював зі стандартів – всі кутові та штрафні виконував саме українець. Найкращий з навісів прилетів на голову Ромеро. Центрбек пробив під поперечину, але парирував Дронговскі. Голкіпер Фіорентини взагалі творив дива, витягуючи "мертві" удари Сапати та Хатебура.

Наприкінці першого тайму гості все ж не встояли, коли Сапата та Гозенс прорвалися у штрафний майданчик і відкрили рахунок. Кризова Фіорентина після нещодавньої зміни тренера (на початку листопада команду очолив Чезаре Пранделлі) не почала грати краще. За весь перший тайм флорентійці відповіли лише одним гострим ударом Влаховіча.

На початку другого Фіорентина активізувалася, але нічого осмисленого біля воріт Аталанти не придумала. Натомість вистрелила гармата Руслана Маліновського! Сапата заробив небезпечний штрафний, а українець реалізував його розкішним ударом під стійку! Хтось з "фіалок" пригнувся в стінці, голкіпер навіть не хитнувся, м'яч залетів у сітку, а Гасперіні почав активно аплодувати Руслану.

Malinovskyi goal against Fiorentina

(2-0) pic.twitter.com/F3fuyDgywm — AtalantaGoals (@AtalantaGoals) December 13, 2020

Маліновський не збавляв оберти та продовжував постачати передачі у чужий штрафний майданчик. Партнери не завжди встигали добратися до м'яча, але за задумом все виглядало грамотно. По перерві українець був менш залученим у гру, однак не втрачав енергію та ефективність. Зрештою вдалося трансформувати у гол один з численних кутових Маліновського. Руслан подав, Джімшиті скинув на Толої, а той зробив рахунок розгромним.

Оце так повернення Маліновського! Він знову покарав Фіорентину, проти якої феєрив на початку 2020-го (асист + гол). Коли вже все було зрозуміло, Гасперіні замінив українця на Мурієля. Можливо, береже на Ювентус? Вже у середу, 16 грудня, бергамаски зустрінуться з чинним чемпіоном. Аталанта набрала 17 очок і піднялася на восьме місце. У боротьбі за ЛЧ ще нічого не втрачено.

Маліновський, звичайно, став одним з найкращих гравців сьогоднішнього матчу. Оцінки статистичних порталів: WhoScored – 8,1 (другий найкращий бал), SofaScore – 8,2 (MVP поєдинку). Українець забив перший гол в сезоні, віддав 4 передачі під удар, двічі успішно зіграв у відборі та виграв 63% єдиноборств. У низьку точність передач (62%) можна пояснити постійним бажанням загострювати та великою кількістю подач з кутових.