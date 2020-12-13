"По моему мнению, продать Ярмоленко было бы разумным шагом для Вест Хэма. Он не так уж и много играл, а это один из самых высокооплачиваемых футболистов команды (115 тысяч фунтов в неделю согласно данным Spotrac – прим.). Если бы я был владельцем клуба, то хотел бы оформить его переход.

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Уверен, что владельцы обратят на это внимание, потому что он не играет регулярно. На вырученные с его продажи и сэкономленные на зарплате деньги можно подписать пару новых игроков. Я бы точно предположил, что это может произойти в январе, но это будет непросто. Я очень сомневаюсь, что этот игрок получит такую ​​зарплату в другом месте. Захочет ли он переходить, учитывая это?

Ситуация сложная, но я думаю, что Вест Хэм попытается избавиться от него в январе, если сможет", – цитирует Филлипса Football Insider.

Напомним, Ярмоленко присоединился к "молоткам" летом 2018-го из Боруссии Д. В текущем сезоне украинец забил 2 гола и отдал 3 ассиста – правда, в матчах Кубка английской лиги. В АПЛ 31-летний вингер вышел на поле 5 раз, результативными действиями не отметился.

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