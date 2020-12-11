"Завжди хотів опинитися в Англії. Грати в АПЛ було моєю мрією. Але тоді виникли деякі труднощі. По-перше, я не хотів йти з Динамо вільним агентом. Я хотів, щоб клуб, який мене виховав, міг заробити на моєму трансфері.

Ярмоленко пояснив, чим Вест Хем кращий за Борусію Д

Раніше вже були пропозиції від англійських клубів, але наш президент, Ігор Михайлович, не міг домовитися з ними про ціну. Потім надійшла пропозиція від дортмундської Борусії. На цей раз все склалося, все сторони змогли домовитися. Так я переїхав до Німеччини, у Борусії була відмінна команда.

З Динамо мені довго не вдавалося стати чемпіоном України. І це завжди було дуже важливою метою для мене. Я дуже хотів стати чемпіоном, і тільки потім виїхати до Європи. І це завжди було моєю важливою метою. З іншого боку, пропозиції, які надійшли в той час, не влаштовували нашого президента. Він сказав, що я вартую набагато більше.

Тому рішення було правильним для мене, я дуже поважаю Ігоря Михайловича. Мені також дуже подобалося грати за Динамо. Грати за цей клуб – завжди було моєю мрією. Тому я сказав собі: якщо я переїду до Європи – це добре, якщо цього не станеться – це не трагедія. Найважливішим для мене було завжди отримувати задоволення від гри", – зазначив Ярмоленко у інтерв'ю Transfermarkt.

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