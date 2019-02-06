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Вест Хем проведе розслідування щодо расистських вигуків своїх фанатів на адресу Салаха

17:59 78 Читать на русском
Вест Хем проведе розслідування щодо расистських вигуків своїх фанатів на адресу Салаха
Вест Хем проведе розслідування / Фото AFP

У Вест Хемі обурені поведінкою деяких своїх вболівальників під час поєдинку 25-го туру проти Ліверпуля (1:1).

"Молотобійці" спробують знайти винних у проявах расизму на адресу форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха під час очної зустрічі, повідомляє BBC.

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Після матчу в мережі з'явився відеозапис зі стадіону, на якому можа почути расистські образи щодо єгиптянина. "Мені огидно те, що я чув. Такі люди не заслуговують місця в нашому суспільстві, не кажучи вже про футбольні матчі", – підписав відеоролик його автор.

"У Вест Хемі політика абсолютної нетерпимості до будь-яких форм насильницької або образливої поведінки. На нашому стадіоні немає місця для таких вчинків", – відповіли у таборі лондонського клубу.

Після 25-ти турів АПЛ Вест Хем посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці.

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Англія25 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Вест Хем Вест Хем футбольні фанати Вест Хем - Ліверпуль
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