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Вест Хэм проведет расследование расистских выкриков своих фанатов в адрес Салаха

17:59 10 Читати українською
Вест Хэм проведет расследование расистских выкриков своих фанатов в адрес Салаха
Вест Хэм проведет расследование / Фото AFP

В Вест Хэме возмущены поведением некоторых своих болельщиков во время поединка 25-го тура против Ливерпуля (1:1).

"Молотобойцы" попытаются найти виновных в проявлениях расизма в адрес форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха во время очной встречи, сообщает BBC.

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После матча в сети появилась видеозапись со стадиона, на котором можа услышать расистские оскорбления о египтянине. "Мне противно то, что я слышал. Такие люди не заслуживают места в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах", – подписал видеоролик автор.

"В Вест Хэме политика абсолютной нетерпимости к любым формам насильственного или оскорбительного поведения. На нашем стадионе нет места для таких поступков", – ответили в лагере лондонского клуба.

После 25-ти туров АПЛ Вест Хэм занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

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Англия25 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Теги
Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Вест Хэм Вест Хэм футбольные фанаты Вест Хэм - Ливерпуль
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