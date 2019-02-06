Вест Хэм проведет расследование расистских выкриков своих фанатов в адрес Салаха

В Вест Хэме возмущены поведением некоторых своих болельщиков во время поединка 25-го тура против Ливерпуля (1:1).

"Молотобойцы" попытаются найти виновных в проявлениях расизма в адрес форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха во время очной встречи, сообщает BBC.

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После матча в сети появилась видеозапись со стадиона, на котором можа услышать расистские оскорбления о египтянине. "Мне противно то, что я слышал. Такие люди не заслуживают места в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах", – подписал видеоролик автор.

"В Вест Хэме политика абсолютной нетерпимости к любым формам насильственного или оскорбительного поведения. На нашем стадионе нет места для таких поступков", – ответили в лагере лондонского клуба.

После 25-ти туров АПЛ Вест Хэм занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

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