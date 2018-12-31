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Камара зазнав расистських образ після матчу з Хаддерсфілдом

15:48 146 Читать на русском
Камара зазнав расистських образ після матчу з Хаддерсфілдом
Абубакар Камара / Reuters

Форварда лондонського Фулхема ображали на расистському ґрунті після поєдинку 20-го туру АПЛ проти Хаддерсфілда (1:0). Клуб обіцяє розібратись із кривдниками француза.

"Нам відомо про образливі коментарі на адресу Абубакара Камара в соціальних мережах.

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Наш клуб цінує повагу та ввічливість, тому ми засуджуємо всіх тих, хто повів себе так огидно. Клуб надасть усю необхідну підтримку Камара та застосує найсуворіші заходи до всіх причетних до цього", – цитує заяву Фулхема ESPN.

Відзначимо, що французького нападника почали ображати після того, як він не реалізував одинадцятиметровий на 82-й хвилині матчу з Хаддерсфілдом. За рахунку 0:0 Абубакар Камара відібрав м'яч у штатного пенальтиста команди Александра Мітровіча, але не зміг переграти Лоссля з позначки.

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Фулхем - Хаддерсфілд: Субота 29 грудня 2018

Фулхем
Матч завершено
1 : 0
Хаддерсфілд
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Теги
Англія Расизм у футболі Фулхем - Хаддерсфілд Абубакар Камара Абубакар Камара Фулхем Фулхем
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