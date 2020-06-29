Вест Хем презентував спеціальну форму до 125-річчя клубу

Лондонський Вест Хем опублікував світлини ювілейного варіанту домашнього комплекту команди на сезон 2020/21.

Фото нового екіпірування "молотків" з'явилися на офіційному сайті клубу.

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Нова форма Вест Хема присвячена 125-ти рокам із дня заснування команди під назвою Темз Айронворкс. Футболка виконана в традиційних для лондонців бордовій та блакитній барвах. Проте, є відмінність від форми цього сезону – рукави та комірець будуть блакитними. Натомість шорти та гетри – білі.

Відзначимо, що технічним спонсором Вест Хема є британський бренд Umbro.

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