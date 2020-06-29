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Вест Хэм представил специальную форму к 125-летию клуба

16:57 - Читати українською
Вест Хэм представил специальную форму к 125-летию клуба
Новая форма "молотков" / ФК Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм опубликовал фотографии юбилейного варианта домашнего комплекта команды на сезон 2020/21.

Фото новой экипировки "молотков" появились на официальном сайте клуба.

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Новая форма Вест Хэма посвящена 125-ти годам со дня основания команды под названием Темз Айронуоркс. Футболка выполнена в традиционных для лондонцев бордовом и голубом цветах. Однако, есть отличие от формы этого сезона – рукава и воротник будут голубыми. Зато шорты и гетры – белые.

Отметим, что техническим спонсором Вест Хэма является британский бренд Umbro.

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Вест Хэм Вест Хэм Англия Футбольная форма
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