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Nike презентував офіційний м'яч АПЛ

16:19 - Читать на русском
Nike презентував офіційний м'яч АПЛ
Nike презентував офіційний м'яч АПЛ / Nike

Виробник спортивного екіпірування Nike продемонстрував новий м'яч, яким гратимуть в англійській Прем'єр-лізі в сезоні 2020/21.

Американська компанія презентувала Flight Ball – новий м'яч чемпіонату Англії на своєму офіційному сайті.

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Поверхня ігрового снаряда складається з чотирьох великих деталей. Ця кількість панелей дозволила скоротити кількість швів, збільшити площу удару та, як наслідок, підвищити його точність. Окрім того, при польоті м'яча буде мінімум відхилень, а траекторія стабілізується.

Натомість ребриста поверхня підвищить щеплення з м'ячем, що дозволить легко приймати снаряд за будь-яких погодніх умов. У розробці Flight Ball взяли участь зірки світового класу – нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, форвард Тоттенхема Харрі Кейн і лідер жіночої збірної США Меган Рапіно.

До слова, в листопаді 2018 року АПЛ продовжила контракт з Nike до 2025-го. Компанія є спонсором елітного дивізіону Англії з 2000 року.

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Теги
Англія АПЛ Футбольний м'яч Nike
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