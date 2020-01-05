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Вест Хем обіграв Гіллінгем та пройшов у наступний раунд Кубка Англії – конкурент Ярмоленка був замінений у першому таймі

22:23 244 Читать на русском
Вест Хем обіграв Гіллінгем та пройшов у наступний раунд Кубка Англії – конкурент Ярмоленка був замінений у першому таймі
Гіллінгем – Вест Хем / Фото ФК Вест Хем

Відбувся черговий поєдинок в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії за участі Вест Хема та представника Першої ліги Гіллінгема.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Гіллінгем – Вест Хем – 0:1

Гол: Сабалета, 74

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Вест Хем завітав у гості до представника третього за силою англійського дивізіону Гіллінгема. Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку "молотобійців", оскільки продовжує відновлюватись від травми внутрішньої поверхні стегна.

У першій половині гри лондонці не зовсім розуміли, що відбувається, адже попри перевагу у володінні м'ячем, гострі моменти створювали саме господарі. Перед свистком на перерву поле був змушений покинути через пошкодження Раян Фредерікс, який виступає на фланзі Ярмоленка. Замість Раяна у гру вступив досвідчений захисник Пабло Сабалета.

У другому таймі лондонці оговтались і перетягнули ініціативу на себе. На 74-й хвилині той же Сабалета потужним пострілом відкрив рахунок. Гравці Гіллінгема побігли рятувати становище, але повна зосередженість попереду зіграла з ними злий жарт. Перед фінальним свистком кілька "молотобійців" вискочили у стрімку контратаку, яку влучним пострілом завершив Пабло Форналс.

Впевнена перемога Вест Хема виводить лондонців у 1/16 фіналу Кубка Англії.

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