Вест Хэм обыграл Гиллингем и прошел в следующий раунд Кубка Англии – конкурент Ярмоленко был заменен в первом тайме

Состоялся очередной поединок в рамках 1/32 финала Кубка Англии с участием Вест Хэма и представителя Первой лиги Гиллингема.

Кубок Англии, 1/32 финала

Гиллингем – Вест Хэм – 0:1

Гол: Сабалета, 74

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Вест Хэм приехал в гости к представителю третьего по силе английского дивизиона Гиллингема. Андрей Ярмоленко не попал в заявку "молотобойцев", поскольку продолжает восстанавливаться от травмы внутренней поверхности бедра.

В первой половине игры лондонцы не совсем понимали, что происходит, ведь несмотря на преимущество во владении мячом, острые моменты создавали именно хозяева. Перед свистком на перерыв поле был вынужден покинуть из-за повреждения Райан Фредерикс, выступающий на фланге Ярмоленко. Вместо Райана в игру вступил опытный защитник Пабло Сабалета.

Во втором тайме лондонцы пришли в себя и перетянули инициативу на себя. На 74-й минуте тот же Сабалета мощным выстрелом открыл счет. Игроки Гиллингема побежали спасать положение, но полная сосредоточенность впереди сыграла с ними злую шутку. Перед финальным свистком несколько "молотобойцев" выскочили в стремительную контратаку, которую точным выстрелом завершил Пабло Форналс.

Уверенная победаа Вест Хэма выводит лондонцев в 1/16 финала Кубка Англии.

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