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Кубок Англії: Тоттенхем не впорався з Мідлсбро, Челсі вибив Ноттінгем Форест, Крістал Пелас постраждав від команди Руні

18:25 514 Читать на русском
Кубок Англії: Тоттенхем не впорався з Мідлсбро, Челсі вибив Ноттінгем Форест, Крістал Пелас постраждав від команди Руні
Челсі – Ноттінгем Форест / Фото ФК Челсі

Відбулись чергові поєдинки 1/32 фіналу Кубка Англії.

 

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Бертон Альбіон – Нортгемптон Таун – 2:4

Голи: Едвардс, 45+2, Фрейзер, 90+1 – Адамс, 10, Востон, 23, Гуд, 45+1, Хоскінс, 70

Брістоль Роверс – Ковентрі Сіті – 2:4

Голи: Кларк-Харріс, 6, Крейг, 32 – Волш, 31, Крейг, 53 (аг)

Квінз Парк Рейнджерс – Суонсі – 5:1

Голи: Хаджилл, 21, 45, Осаї-Семюель, 29, Воллес, 76, Скоуен, 90+1 – Баєрс, 60

Крістал Пелас – Дербі Каунті – 0:1

Гол: Мартін, 32

Вилучення: Мілівоєвіч, 63 (К)

Крю – Барнслі – 1:2

Голи: Грін, 48 – Браун, 3, Чаплін, 75, Томас, 90+4

Мідлсбро – Тоттенхем – 1:1

Голи: Флетчер, 50 – Лукас, 61

Чарльтон – Вест Бромвіч – 0:1

Гол: Зохоре, 32

Челсі – Ноттінгем Форест – 2:0

Голи: Хадсон-Одой, 6, Барклі, 33

Шеффілд Юнайтед – Файлд – 2:1

Голи: Робінсон, 8, Кларк, 60 – Вільямс, 78

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Крістал Пелас приймав Дербі Каунті у статусі фаворита матчу. Господарі впевнено розпочали зустріч, але за іронією, саме гравці Дербі відкрили рахунок. Гол вселив впевненість в Руні і компанію, тому гості перехопили ініціативу і навіть з 63-ї хвилини грали в більшості – Мілівоєвіч підвів Пелас. Дербі Каунті крокує далі в турнірі.

Тоттенхем завітав до Мідлсбро дати майстер-клас, але щось пішло не так у команди Моурінью. Напіврезервний склад гостей зустрівся з міцним опором гравців Боро, господарі гідно тримались перший тайм, а після перерви шокували "шпор" голом. Завдяки влучному удару Лукаса лондонці зуміли вирівняти становище, але на більше їх не вистачило. На цю пару очікує повторний матч, де недооцінка суперника може зіграти з Тоттенхемом злий жарт.

Незважаючи на перевагу лише у два м'ячі, Челсі повністю знищив Ноттінгем Форест, не залишивши гостям жодного шансу. 2 удари Ноттінгема за весь матч проти 18-ти у лондонців. Голами у поєдинку відзначились юний форвард Хадсон-Одой та досвідчений Рос Барклі.

Ще один представник АПЛ Шеффілд Юнайтед приймав скромний Файлд. Гравці Шеффілда вже на 8-й хвилині зуміли вийти вперед, а після перерви подвоїли перевагу. Під завісу зустрічі футболісти Файлда зуміли відквитати один м'яч, але цього виявилось недостатньо. Хоча для такої скромної команди поразку 1:2 проти темної конячки АПЛ можна вважати за успіх.

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