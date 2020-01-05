Ліверпуль – Евертон: Клопп резервним складом вибив "ірисок" з Кубка Англії – фантастичний гол Джонса

Відбувся ключовий матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Евертоном.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Ліверпуль – Евертон – 1:0

Гол: Джонс, 71

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Наставник мерсисайдців Юрген Клопп вирішив дати відпочити основним гравцям і задіяв резервний склад, включивши до нього японського новачка Такумі Мінаміно. Евертон ж не став ризикувати і задіяв основний колектив.

Суперники не витрачали часу на пристрілку і одразу кинулись в бій. За підсумками першої половини гри команди виглядали на одному рівні, кожен з опонентів мав шанс відкрити рахунок, але глядачі до перерви залишились без голів.

В другому таймі Ліверпуль забрав ініціативу, що принесло свої плоди. На 71-й хвилині зустрічі 19-річний хавбек господарів Кертіс Джонс отримав м'яч за межами штрафного майданчика і вражаючим обвідним ударом потрапив у дальню дев'ятку.

Цей гол став вирішальним у зустрічі. Ліверпуль мінімально здолав Евертон та впевнено крокує в 1/16 фіналу Кубка Англії.

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