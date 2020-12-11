Програму англійського туру відкривав домашній поєдинок Лідса проти Вест Хема. "Молотобійці" в разі перемоги могли б піднятись аж на п'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ, однак на такий важливий матч Девід Мойєс не взяв Ярмоленка. Андрія не було навіть у заявці, а його місце у старті зайняв Боуен.

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Господарі почали з місця в кар'єр, заробивши пенальті вже на 3-й хвилині. Кліх взявся його виконувати, однак його постріл виявився бездарним – Фабіанскі спіймав м'яч, який повільно котився, але Майкл Олівер після перегляду відеоповтору наказав перебити "11-метровий" через вихід Лукаша з лінії. Поляк Кліх з другої спроби прошив поляка Фабіанскі, хоча останній вгадав напрям удару. 1:0!

Втім, Вест Хем швидко перехопив ініціативу, притиснувши суперника й забивши на 25-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Соучек. 1:1. Прикро, адже асистентом у голі виступав конкурент Ярмоленка – Боуен. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

У другому таймі Вест Хем продовжував тиснути на ворота Лідса. Господарям не вдавалося переломити хід зустрічі, а після серії моментів біля власних воріт вони заслужено пропустили другий гол на 80-й хвилині – це Огбонна точним ударом головою в правий верхній кут замкнув подачу Кресвелла зі стандарту. На 89-й добити Лідс міг Бальбуена, який з меж штрафного пробивав під дальню стійку, однак каркас врятував господарів від голу. Від поразки ж він врятувати не міг.

Вест Хем святкує виїзну перемогу й набирає 20 очок, наблизившись до зони ЛЧ на відстань одного залікового балу. Лідс, маючи в активі 14 пунктів, поки тримається на чотирнадцятій позиції.

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