"В принципі, все пройшло досить добре. У мене було більше проблем з облаштуванням і адаптацією в Дортмунді. Коли я приїхав до Англії, мені відразу ж допомагали у всіх ситуаціях. У клубі є люди, які допоможуть вам знайти квартиру і відповідну школу для дітей.

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Це допомогло мені неймовірно все структурувати і керувати своїм повсякденним життям, щоб я міг на 100 відсотків сконцентруватися на футболі. Зазвичай, це не так просто, коли ти переїжджаєш в нову країну. Тому я дуже вдячний співробітникам і клубу", – поділився Ярмоленко в інтерв'ю Transfermarkt.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів у футболці Вест Хема 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

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