Друга ліга: Дружба Мирівка розгромила Карпати-2 та випередила Звягель, Кремінь-2 здобув першу перемогу в сезоні
Відбулись недільні поєдинки 27-го туру Другої ліги. Читайте огляд поєдинків на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 27-й тур
Дружба Мирівка – Карпати-2
Голи: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 – Сидун, 45+1, Рожко, 82
Звягель – Кудрівка – 1:1
Голи: Нестеров, 90+2 – Волошин, 25, (пен.)
Вилучення: Томандзото, 83 (Звягель)
Кремінь-2 – Тростянець – 1:0
Гол: Стецюк, 47
У групі лідерів Другої ліги відбулись зміни. Дружба Мирівка розгромила Карпати-2 – хет-трик оформив Сомов, ще по голу забили Порохня та Палюх. "Леви" відповіли голами Сидуна та Рожка. В іншому матчі Звягель врятував нічию проти Кудрівки – Нестеров на 90+2 забив рятівний гол. Через цю втрату очок саме Дружба Мирівка випередила Звягель – в обох команд по 55 очок, але Дружба має кращу різницю голів.
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В поєдинку аутсайдерів – Кременя-2 та Тростянця – відбулась довгоочікувана подія. Кремінь-2 вперше у цьому сезоні здобув перемогу. Єдиний гол у матчі забив Стецюк. Щоправда, у Кременя-2 шансів на порятунок не залишилось – у команди лише 5 очок після 24-х турів.
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