Друга ліга 2023/24, 27-й тур

Дружба Мирівка – Карпати-2

Голи: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 – Сидун, 45+1, Рожко, 82

Звягель – Кудрівка – 1:1

Голи: Нестеров, 90+2 – Волошин, 25, (пен.)

Вилучення: Томандзото, 83 (Звягель)

Кремінь-2 – Тростянець – 1:0

Гол: Стецюк, 47

У групі лідерів Другої ліги відбулись зміни. Дружба Мирівка розгромила Карпати-2 – хет-трик оформив Сомов, ще по голу забили Порохня та Палюх. "Леви" відповіли голами Сидуна та Рожка. В іншому матчі Звягель врятував нічию проти Кудрівки – Нестеров на 90+2 забив рятівний гол. Через цю втрату очок саме Дружба Мирівка випередила Звягель – в обох команд по 55 очок, але Дружба має кращу різницю голів.

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В поєдинку аутсайдерів – Кременя-2 та Тростянця – відбулась довгоочікувана подія. Кремінь-2 вперше у цьому сезоні здобув перемогу. Єдиний гол у матчі забив Стецюк. Щоправда, у Кременя-2 шансів на порятунок не залишилось – у команди лише 5 очок після 24-х турів.

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