Программу английского тура открывал домашний поединок Лидса против Вест Хэма. "Молотобойцы" в случае победы могли бы подняться аж на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ, однако на такой важный матч Дэвид Мойес не взял Ярмоленко. Андрея не было даже в заявке, а его место в старте занял Боуэн.

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Хозяева начали с места в карьер, заработав пенальти уже на 3-й минуте. Клих взялся его исполнять, но его выстрел оказался бездарным – Фабиански поймал мяч, который медленно катился, однако Майкл Оливер после просмотра овтора приказал перебить "11-метровый" из-за выхода Лукаша с линии. Поляк Клих со второй попытки прошил поляка Фабиански, хотя последний угадал направление удара. 1:0!

Впрочем, Вест Хэм быстро перехватил инициативу, прижав соперника и забив на 25-й минуте в результате подачи с углового, которую замкнул Соучек. 1:1. Обидно, ведь ассистентом в голе выступал конкурент Ярмоленко – Боуэн. На перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Во втором тайме Вест Хэм продолжал давить на ворота Лидса. Хозяевам не удавалось переломить ход встречи, а после серии моментов у свомх ворот они заслуженно пропустили второй гол на 80-й минуте – это Огбонна точным ударом головой в правый верхний угол замкнул подачу Кресуелла со стандарта. На 89-й добить Лидс мог Бальбуена, который из пределов штрафной пробивал под дальнюю штангу, однако каркас спас хозяев от гола. От поражения, однак, он спасти не мог.

Вест Хэм празднует выездную победу и набирает 20 очков, приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние одного зачётного балла. Лидс, имея в активе 14 пунктов, пока держится на четырнадцатой позиции.

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