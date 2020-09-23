Андрій Ярмоленко став героєм кубкового матчу Вест Хем – Халл Сіті. Українець записав до свого активу два шедевральні асисти та відзначився ще двома голами.

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За результативні дії гравець отримав високі бали від статистичних порталів: WhoScored поставив Андрію 10 з 10, а SofaScore оцінив дії українця теж найвищим балом у складі обох команд – 9,9.

До слова, поєдинок завершився розгромною перемогою Вест Хема з рахунком 5:1.

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