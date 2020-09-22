Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема на гру Кубка англійської ліги проти Халл Сіті, а вже на 19-й хвилині українець відзначився результативною передачею. Ярмоленко отримав м'яч перед чужим штрафним майданчиком, звільнився від опіки двох суперників і віддав класний пас верхом на Снодграсса. Партнер розстріляв ворота, а Андрій записав собі в актив асист.

Наприкінці першого тайму Ярмоленко оформив другий асист! 30-річний вінгер скористався помилкою захисника Халл Сіті, підхопив м'яч і викотив у центр штрафного майданчика на вільного Аллє. Гол француза – ще одна результативна передача для Андрія.

Девід Мойєс, який перед звітним матчем отримав позитивний тест на COVID-19, випускає українця в старті лише на кубкові матчі, а в чемпіонаті йому не довіряє. Не дивно: цього вікенду Ярмоленко погано вийшов на заміну в АПЛ і посприяв поразці Вест Хема від Арсенала, а от на попередній стадії Кубка ліги Андрій також відзначився асистом.

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