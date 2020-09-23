Андрей Ярмоленко стал героем кубкового матча Вест Хэм – Халл Сити. Украинец записал в свой актив два шедевральные ассиста и отметился еще двумя голами.

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За результативные действия игрок получил высокие баллы от статистических порталов: WhoScored поставил Андрею 10 из 10, а SofaScore оценил действия украинца тоже самым высоким баллом в составе обеих команд – 9,9.

К слову, поединок завершился разгромной победой Вест Хэма со счетом 5:1.

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