Верону під час паузи на національні збірні спіткала вкрай неприємна новина.

Головний тренер Ігор Тудор здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт "мастифів".

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Хорватський фахівець має полвний курс вакцинації. Зараз тренер Верони почувається добре і перебуває вдома на самоізоляції. Клуб негайно вжив усіх додаткових заходів для безпеки гравців і персоналу. Проблема дещо пом'якшується завдяки міжнародній паузі на 2 тижні.

Додамо, що Тудор очолив Верону 2 місяці тому і призвів до суттєвого прогресу. "Мастифи" здобули 16 очок у 9 турах, вирвавшись із зони вильоту на 10-ту сходинку Серії А.

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