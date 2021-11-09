Верону во время паузы на национальные сборные постигла крайне неприятная новость.

Главный тренер Игор Тудор сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт "мастифов".

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Хорватский специалист имеет полный курс вакцинации. Сейчас тренер Вероны чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции. Клуб немедленно принял все дополнительные меры по безопасности игроков и персонала. Проблема несколько смягчается благодаря международной паузе на 2 недели.

Добавим, что Тудор возглавил Верону 2 месяца назад и привел к значительному прогрессу. "Мастифы" добыли 16 очков в 9 турах, вырвавшись из зоны вылета на 10-ю строчку Серии А.

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