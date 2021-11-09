Напередодні чергове планове тестування на коронавірус у одно з гравців команди дало позитивний результат. За інформацією ЗМІ, йдеться про Нікласа Зюле. Захисник Баварії та четверо гравців, які з ним контактували вже на карантині.

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Окрім того, збірна Німеччини через травми втратила Ніко Шлоттербека та Флоріана Вірца. Відтак, Хансі Фліку довелося довикликати у національну команду трьох нових виконавців. Запрошення отримали Кевін Фолланд, Максіміліан Арнольд та Рідле Баку.

До слова, збірна Німеччини, яка вже гарантувала собі поїздку на ЧС-2022, 11 листопада зіграє з Ліхтенштейном у Вольфсбурзі, а 14 листопада зустрінеться з Вірменією у Єревані.