Вакцинований футболіст збірної Німеччини захворів на COVID-19 – Флік уже зробив зміни у заявці
Пандемія змусила збірну Німеччини внести корективи у підготовку до матчів відбору ЧС-2022.
Напередодні чергове планове тестування на коронавірус у одно з гравців команди дало позитивний результат. За інформацією ЗМІ, йдеться про Нікласа Зюле. Захисник Баварії та четверо гравців, які з ним контактували вже на карантині.
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Окрім того, збірна Німеччини через травми втратила Ніко Шлоттербека та Флоріана Вірца. Відтак, Хансі Фліку довелося довикликати у національну команду трьох нових виконавців. Запрошення отримали Кевін Фолланд, Максіміліан Арнольд та Рідле Баку.
До слова, збірна Німеччини, яка вже гарантувала собі поїздку на ЧС-2022, 11 листопада зіграє з Ліхтенштейном у Вольфсбурзі, а 14 листопада зустрінеться з Вірменією у Єревані.