Шевченко повинен витягти з болота клуб, який не перемагав 9 матчів поспіль і опинився на межі зони вильоту Серії А. Амбіції американських власників сягають далі – хочеться не просто зберегти прописку в італійській еліті, а й пробитися в єврокубки. Інакше навіщо це все? Завдання надскладне, звичайно. Адже попереду 5 матчів з командами із топ-7 чемпіонату Італії. Також у цьому році Дженоа чекає генуезьке дербі та поєдинок з Удінезе – це вже точно дуелі, які необхідно вигравати, якщо мрієш про щось серйозне. Бо до попередника, Баллардіні, одна з претензій якраз і була в тому, що не вигравав "своїх" матчів.

Шевченко офіційно очолив Дженоа

Італійська преса дуже оптимістично оцінила призначення українського тренера. Утім, багато хто здивований вибором непростого клубу. Потрібно мати відвагу зіткнутися з цим міцним горішком – прийняти борця за виживання з кадровими проблемами та величезними амбіціями керівництва в розпал сезону. Та ще й у першій після збірної клубній роботі. Grande Sheva, bomber – не інакше, як великий Шева і голеадор, величають легенду Мілана, маючи на увазі насамперед заслуги як гравця в Італії, але згадують і за історичний тріумф України (топ-8 команд Європи).

А ще там він – солдат Лобановського і... майже політик. В останній сфері успіху не досяг, визнає редактор Sky Sport Козімо Бартолоні. Зате остаточно зрозумів, що хоче бути тренером. Усі задатки є. Італійці бачать у Шевченку суміш ідей і характерів маестро Лобановського, Моурінью, Дзаккероні та Анчелотті. Колишній спортивний директор Мілана Арієдо Брайда, який саме й переманив динамівця на Апенніни у 1999 році, переконує Corriere dello Sport, що 45-річний українець стане топовим тренером у Дженоа. "Блискучий постріл керівництва. Він добре знає наш футбол і продемонструє свої найкращі якості".

Брайда, який зараз працює гендиректором команди Серії Б (Кремонезе), зізнається – стежив за тренерською кар'єрою Шевченка не один рік: "У нього був чудовий досвід роботи в ролі наставника збірної України. Тепер з'явився цей важливий шанс із Дженоа. Я впевнений, що він зможе використати його якнайкраще. Разом із Тассотті у них все буде дуже добре. Шева – супер як людина. Це розумний хлопець, у якого буде блискуча кар'єра також як тренера". La Repubblica вважає, що з самим приїздом Шеви в Дженоа настає епоха Відродження. Наш наставник вже у перший день на посаді викликав чималий ентузіазм у клубі та навколо нього.

Тассотті прибув на базу першим, ще в неділю. Після трьох днів відпочинку команда повертається до роботи у вівторок, 9 листопада. Шевченко вже показав прекрасний результат не лише як футболіст (чвертьфінал Євро-2020 з Україною), переконані у генуезькому клубі. Хоч це й іноземець, молодий тренер, але без мовного бар'єру і з цікавим міжнародним досвідом. Tuttosport кричить на перших шпальтах, що ефект Шеви змінює все відразу після приходу. Усміхнений ентузіаст закликає повернути велич 9-разовому чемпіонові Італії, багато тіфозі охоче вірять у казку. Посилання на історію не голослівне – лише Ювентус, Інтер і Мілан частіше брали Скудетто. Але воно і дуже зобов'язує.

Екс-керманич "синьо-жовтої" збірної не стелить солому, бо не планує падати. Водночас український фахівець вже зіткнувся і з першими проблемами. У лазареті 6 гравців "грифонів", ще стільки ж перебувають у збірних своїх країн. Непросто готувати команду до битви зі своїм колишнім тренером – дебют Шеви призначений на домашній матч проти Роми Моурінью 21 листопада о 21:45. На все про все лише 10 днів, а потім у бій. Перший досвід роботи не тільки у клубі, а й у майже рідній Серії А вже благословили такі легендарні персони, як тріумфатор Євро-2020 Роберто Манчіні чи екс-хавбек Мілана Массімо Амброзіні.

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Наставник збірної Італії щиро побажав великого фарту: "Щасти йому. Шевченко завжди поруч з нашою збірною. Він – також хороший хлопець, який заслуговує цього". Колишній партнер по Мілану остерігає: "Дженоа – можливість, але й нелегкий шлях. Йому судилося працювати у нашому чемпіонаті. Він повинен гідно пережити кілька наступних ігор. У нього складний графік, а в січні знадобиться підсилення. Я чув слова Шеви. Він готовий і розуміє, що це можливість, якою треба скористатися, але будуть питання. Це дуже делікатний шанс. Правильний вибір, але не один з найлегших".

Італійські ЗМІ вважають, що гучне ім'я володаря Золотого м'яча змусить кількох зіркових футболістів спокуситися переходом у Дженоа вже на початку 2022 року. Та й в обоймі є не один молодий нападник з перспективами, якому допоможе розкритися досвід, приклад і підказки великого бомбардира. "Коли я придбав Шеву, сказав йому, що він виграє "Золотий м'яч". І він це зробив", – Repubblica характеризує амбіції українського наставника, цитуючи Брайду. La Gazzetta dello Sport відзначає, що це перший такий керманич з-поміж 101 тренера в історії "россоблю".

Керівництво прагне радикально змінити статус Дженоа. У цьому мав би допомогти "тренер світового рівня, перший Золотий м'яч на тренерській лаві клубу. Клубу потрібен був землетрус, і ось він стався". Команда, яка не взяла своїх очок із суперниками схожого рівня, тепер повинна набирати з фаворитами сезону. Навіть якщо не вийде, американські власники бачать в особі Шевченка щось більше, ніж просто тренера. Він мав би стати послом Дженоа у вище товариство, зокрема, на міжнародному рівні.

"Хворій і занедбаній Генуї потрібен хірург, здатний вирішити проблеми, які були спеціалізацією звільненого Баллардіні. Пірло боїться варіантів, де ризиків більше, ніж переваг. Гаттузо потребує детоксикації після отруйного періоду з Фіорентиною. У Шевченка – ще одного представника того зіркового Мілана – інша філософія. Після гарного турніру зі збірною України спокуса майже відразу очолити італійський клуб була надто великою, аби нею знехтувати", – пише Альфредо Педулла і додає, що Дженоа та Шева вибрали один одного, хоча на ринку було ще чимало статусних імен, як-от Неста, Донадоні, Ліверані, Джампаоло, а сам тренер міг бути обережнішим і взяти приклад з Пірло.

Secolo XIX пригадує перший український слід у Дженоа. У 1989 році збірна СРСР під керівництвом Валерія Лобановського зіграла з "грифонами" товариський матч (1:1). Основу тієї команди традиційно становили представники України. Гол забив Геннадій Литовченко, легенда Дніпра і Динамо. Також весь матч провів Олексій Михайличенко, який через рік перебрався в іншу команду Генуї – Сампдорію. Крім цього, видання взяло інтерв'ю в знакового колишнього тренера Мілана. Альберто Дзаккероні вихваляє пристрасть до футболу, яка змушує Шевченка погодитися на неоднозначне місце праці.

"Я задоволений, але одночасно здивований. Вважав, що він розпочне з англійської Прем'єр-ліги. А ще мене дивує, що він приходить у розпал сезону. Після Мілана я не тренував клуб від початку сезону. Знаю, як це важко. Гравцям складно ментально, на розум тисне місце в таблиці. Однак Шевченко добре впорався зі збірною України. І зараз проявив хоробрість. Він ризикує, але був таким і на полі. Очевидно, Андрій отримав гарантії від керівництва. Сподіваюсь, він розпочне своєю роботою новий цикл", – розповідає перший тренер Шеви після переходу в Мілан.

Згадана газета також озвучує декілька цифр. За 52 матчі як тренера у збірній України 25 перемог і 14 поразок. Контракт до 2024 року з окладом 2 мільйони плюс бонуси. "Хоч він і був прекрасним бомбардиром, завжди думав про команду. Харизма, особистість та історія йому допоможуть. А ще в нього перевірений штаб. Тассотті дуже хороший – вони прекрасно доповнюють один одного", – додає Дзаккероні.

Сайт Джанлуки Ді Марціо розродився кількома статтями. Шевченко повертається до своєї другої домівки, чи то пак єдиної любові. "Стадіон Ферраріс, радше за все, пишатиметься новим вожаком. Між Шевою та Італією виникла любов з першого погляду понад 20 років тому. Скільки жертв на шляху до величного тріумфу з Міланом в ЛЧ – від порад і виснажливих тренувань маестро Лобановського до ласкавих обіймів і прихильності другого батька, Анчелотті".

Через 12 років після другого прощання з Сан-Сіро – нове повернення. "Цього разу в ролі тренера і на відстані 150 км від Мілана. Нові власники Дженоа довіряють йому ключі від свого спортивного проекту. Настав час віддати певний борг Італії. Довести після чудових результатів зі збірною України, що цей талант на тренерському містку гідний того, який був на полі. Щоб повернути собі Італію і Серію А, другий дім і єдину справжню любов".

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