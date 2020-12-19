"Я б із задоволенням поїхав би в Київ до Мірчі Луческу, але з цієї пандемією цього року не їздив нікуди і не поїду, не хочу ризикувати.

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А так, коли Містер був у Шахтарі, їздив до нього кілька разів. У нього дуже інтенсивні тренування, він вміє підготувати команду і фізично і тактично. Не скажу, що Динамо дуже швидко змінилося, але ті хлопці, в тому числі і молоді, на яких поставили хрест, зараз виглядають дуже добре", – сказав Вернидуб у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 54-річний український наставник напередодні очолив тираспольський Шериф.

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