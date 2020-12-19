"Вже стільки часу пройшло, а воно так і залишилося, до тепер читаю коментарі. Вони самі винні, за живе зачепили. Я захищав не себе, а клуб.

Вернидуб оцінив шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Коли писали, що Зоря пробиває аномальне число пенальті, я переглянув всі 11-метрові удари (їх було 11) і ніде не побачив несправедливо призначеного. Не можуть люди говорити, що їхні коти краще грають у футбол. Хіба можна робити такі порівняння?" – сказав Вернидуб у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, у травні 2018-го тодішній наставник Зорі порівняв Шахтар і Геббельса заявивши, що "під час війни у Адольфа Гітлера рупором виробництва був Йозеф Геббельс, а канали "Футбол 1/2" є рупорами Шахтаря, оскільки для них тільки "гірники" найкращі та найсвятіші" і відмовився від спілкування з вищезгаданими телетрансляторами.

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