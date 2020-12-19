"Я бы с удовольствием поехал бы в Киев к Мирче Луческу, но из-за этой пандемии в этом году не ездил никуда и не поеду, не хочу рисковать.

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А так, когда Мистер был в Шахтере, ездил к нему несколько раз. У него очень интенсивные тренировки, он умеет подготовить команду и физически и тактически. Не скажу, что Динамо очень быстро изменилось, но те ребята, в том числе и молодежь, на которых поставили крест, сейчас выглядят очень хорошо", – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

Напомним, 54-летний украинский наставник накануне возглавил тираспольский Шериф.

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