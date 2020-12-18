– Команда №1 за підсумками першого кола, якщо не брати до уваги турнірну таблицю. Чий виступ вас вразив найбільше?

– Якщо не враховувати двох клубів, які борються за чемпіонський титул, то це, безумовно, Десна. Чернігівська команда не припиняє приємно мене дивувати. Я і в попередньому сезоні їх відзначав. Помітно, що є хороший підбір футболістів, є збитий колектив, є малюнок гри. Та й у тренерському штабі – люди з досвідом, які пізнали у футболі дуже багато.

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Десна – це команда, яка спроможна зараз грати із Динамо та Шахтарем на одному рівні. Третє місце у турнірній таблиці за підсумками першого кола повністю заслужене і відповідає реаліям.

– Отже, найкращий тренер – Рябоконь?

– Однозначно! При всій повазі до інших тренерів, нехай на мене ніхто не ображається. Результат говорить сам за себе.

– Хто – найкращий футболіст осінньої частини чемпіонату?

– Не хотів би нікого виділяти, та й не зациклювався на цьому моменті. Я більше ставлю на колектив, на реалізацію гри. Та й немає наразі у нашому чемпіонаті якогось хорошого нападника, який забив би у першому колі 15-20 м’ячів, що наочно продемонструвало б його перевагу над всіма іншими.

– Головне відкриття, сенсація, несподіванка першого кола?

– Те, що зробив Шахтар у Лізі чемпіонів, відсуває усі несподіванки чемпіонату на другий план. Потрапивши у справжню "групу смерті", команда продемонструвала добротний футбол, набравши 8 очок проти двох супертитулованих світових грандів. Мало хто вірив, що Шахтар узагалі на щось спроможеться у такому квартеті. Натомість колектив Каштру дивом не вийшов у наступний раунд Ліги чемпіонів. Прикро лише те, що не підібрали ключів до воріт німців.

– А хто вас найбільше розчарував? Можливо, СК Дніпро-1, який у 13-му турі впав на останнє місце?

– Ні. Найбільш прикро мені через те, що відбувається у місті Львів. Якщо чесно, то я взагалі у шоці. Адже маючи дві команди у Прем’єр-лізі, плюс – Карпати, відбувається якась "дєльожка", яка негативно впливає на увесь львівський футбол. Мабуть, у жодної дитини, яка зараз займається у тамтешніх футбольних школах, немає прагнення потрапити в один із трьох цих клубів. Якесь пересмикування, лихоманка…

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Важко на це дивитися, бо я багато років віддав Карпатам – встиг пограти навіть за СКА Карпати. З цією командою і містом у мене безліч приємних спогадів. Великих Карпат більше немає. Натомість з’явилися команди, які не відповідають рівневі Прем’єр-ліги. Вони виходять і ставлять палки в колеса тим, хто дійсно міг закріпитися в еліті. Виходять, і через 2-3 місяці ми розуміємо, що їхня мета – зробити для себе замальовку, продати футболістів, заробити. Про рівень футболу ніхто при цьому не думає.

– Ваш прогноз: яким буде фініш чемпіонату? Хто стане чемпіоном, як розподіляться місця у єврокубках і хто вилетить у Першу лігу?

– Мене тішить, що нарешті з’явилася справжня конкуренція між Динамо і Шахтарем. Прикро, що Зоря і Олександрія виступили гірше, ніж ми очікували. Сподіваюся, навесні вони надолужать втрачене і попсують нерви двом лідерам. Щодо останньої команди, то, мені здається, вилетить хтось із представників Львова. Хоча – це футбол. Можуть бути несподіванки.

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