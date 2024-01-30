Головний тренер Кривбаса і воїн ЗСУ Юрій Вернидуб переконаний, що знищенням одного Путіна "вилікувати" Росію не вдасться.

– Яким ви бачите кінець війни і коли його очікувати?

– Я не провидець, але хочу, щоб наша перемога відбулась якнайскоріше. Коли цей жах закінчиться, ми вдихнемо на повні груди, будемо вільними людьми та отримуватимемо кайф від життя, як це було раніше.

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– Я ставлю це питання всім співбесідникам, якщо ми спілкуємось про війну: чи застрелите ви Путіна, опинившись перед ним із зарядженим пістолетом?

– Я б ні на секунду не задумався. Я застрелив би цю гниду з легкістю і великим задоволенням, але, думаю, це не допоможе. На Росії таких відморозків, як Путін, вистачає, там вся нація відморожена. Ці люди живуть у своєму вакуумі, і їм все по барабану.

Але українці сильніші і в будь-якому разі перемога буде за нами. Я вірю в наших хлопців і хочу ще раз їм подякувати. Слава ЗСУ, слава Україні! – заявив Вернидуб в інтерв'ю Українському футболу.

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