– Каким вы видите конец войны и когда его ждать?

– Я не провидец, но хочу, чтобы наша победа состоялась как можно скорее. Когда этот ужас закончится, мы вдохнем полной грудью, будем свободными людьми и будем получать кайф от жизни, как это было раньше.

Шевченко – о Путине: "Простите, это не человек"

– Я задаю этот вопрос всем собеседникам, если мы общаемся о войне: застрелите ли вы Путина, очутившись перед ним с заряженным пистолетом?

– Я бы ни на секунду не задумался. Я бы застрелил эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет. В России таких отморозков, как Путин, хватает, там вся нация отморожена. Эти люди живут в своем вакууме, и им все по барабану.

Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ, слава Украине! – заявил Вернидуб в интервью Українському футболу.

Гай: Выстрелил бы я в Путина? Я верующий человек, а убивать – это грех