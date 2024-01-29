На YouTube-каналі Телебачення Торонто вийшов документальний фільм "Україна – Росія: Матч життя", в якому розповідається про події матчу України та Росії в 1999 році у Москві. Тоді Шевченко забив, напевне, свій найзнаменитіший гол у кар'єрі, чим дуже засмутив тоді ще не російського президента – Володимира Путіна.

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Сам Андрій досить лаконічно та влучно висловився про нього. "Ви знаєте, я не хочу про це говорити. Мені про цю людину не хочеться говорити… Ой, вибачте, це не людина", – зазначив Шевченко у документальному фільмі.

Нагадаємо, що поєдинок Росія – Україна завершився нічиєю 1:1, а феноменальний гол Шевченка "за комірець" Філімонову гарантував українцям вихід у плей-офф кваліфікації до Євро-2000. Росіян же ця нічия фактично позбавила шансів на вихід на турнір.

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