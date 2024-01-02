"Чи є в моєму розумінні хороші росіяни? Це ті, хто виступив проти війни, наприклад, Савін, Касаткіна, але вони виїхали з Росії через побоювання за свою безпеку. Може така позиція є в когось і всередині Росії, але ми цього не знаємо, тому що Росія ретельно пригнічує будь-яке інакодумство.

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Якщо опинюсь перед Путіним із зарядженим пістолетом – чи вистрілив би? Я віруюча людина, а вбивати – це гріх. Нехай він, як людина, яка винна в загибелі сотень тисяч людей, буде спочатку покараний міжнародним судом в Гаазі, а потім і Богом. Сподіваюся, у мене такої ситуації не станеться, і я не опинюся перед Путіним із пістолетом. Щоб сказав йому? Щоб він залишив нашу країну у спокої", – поділився Гай в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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