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Вернидуб: Я прийняв рішення покарати себе та гравців на 30% від зарплати

19:53 514 Читать на русском
Вернидуб: Я прийняв рішення покарати себе та гравців на 30% від зарплати
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Ворсклою в матчі 20 туру УПЛ.

"На прес-конференції після гри з Динамо я сказав, що нас усіх поставили на коліна. Якщо ми сильні, то встанемо і підемо далі, а якщо слабкі, то ні. Ми виявилися сильними, піднялися, довели сьогоднішньою грою, що той матч був лише випадковістю. На полі була єдина команда.

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Дійсно я прийняв нелегке рішення і сказав хлопцям, що всі, і я разом з ними, як головний тренер, будемо покарані на 30% від заробітної плати. У нас ще залишилася гра з Ворсклою, Львовом та Шахтарем. Якщо ми встанемо з колін, то думаю, що ніяких санкцій не буде. Але поки що все в силі. Сьогодні хлопці показали, що вони молодці, а гра з Динамо була лише випадковістю. Не більше того", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

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Теги
Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Динамо Динамо Ворскла Ворскла Зоря Зоря
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