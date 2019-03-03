Вернидуб: Я прийняв рішення покарати себе та гравців на 30% від зарплати

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Ворсклою в матчі 20 туру УПЛ.

"На прес-конференції після гри з Динамо я сказав, що нас усіх поставили на коліна. Якщо ми сильні, то встанемо і підемо далі, а якщо слабкі, то ні. Ми виявилися сильними, піднялися, довели сьогоднішньою грою, що той матч був лише випадковістю. На полі була єдина команда.

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Дійсно я прийняв нелегке рішення і сказав хлопцям, що всі, і я разом з ними, як головний тренер, будемо покарані на 30% від заробітної плати. У нас ще залишилася гра з Ворсклою, Львовом та Шахтарем. Якщо ми встанемо з колін, то думаю, що ніяких санкцій не буде. Але поки що все в силі. Сьогодні хлопці показали, що вони молодці, а гра з Динамо була лише випадковістю. Не більше того", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу