Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Зоря розгромила Ворсклу у 20 турі УПЛ і значно покращила свої шанси на основну "шістку". Дивіться відео голів та огляд матчу.

Зоря у рамках 20 туру УПЛ вдома приймала полтавську Ворсклу. Після безгольового першого тайму підопічні Юрія Вернидуба влаштували розгром гостям і розбили з рахунком 3:0 завдяки голам Сіласа, Громова та Караваєва.

Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу

Луганці завдяки цій перемозі суттєво покращили свої шанси на першу "шістку", адже у них 31 очко і 4 позиція в турнірній таблиці УПЛ, а от полтавці ризикують опинитись поза боротьбою за Лігу Європи. У підопічних Василя Сачка 6 позиція і 27 очок.