toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЗОРЯ - ВОРСКЛА ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

17:07 12 Читать на русском
Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Ворскла – 3:0 / ФК Зоря

Зоря розгромила Ворсклу у 20 турі УПЛ і значно покращила свої шанси на основну "шістку". Дивіться відео голів та огляд матчу.

46’ Сілас
62’ Артем Громов
77’ Олександр Караваєв
 

Зоря у рамках 20 туру УПЛ вдома приймала полтавську Ворсклу. Після безгольового першого тайму підопічні Юрія Вернидуба влаштували розгром гостям і розбили з рахунком 3:0 завдяки голам Сіласа, Громова та Караваєва.

Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу

Луганці завдяки цій перемозі суттєво покращили свої шанси на першу "шістку", адже у них 31 очко і 4 позиція в турнірній таблиці УПЛ, а от полтавці ризикують опинитись поза боротьбою за Лігу Європи. У підопічних Василя Сачка 6 позиція і 27 очок.

Теги
Ворскла Ворскла Зоря Зоря Відеоновини Зоря - Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Ліон
18:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук