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Вернидуб: Я принял решение наказать себя и игроков на 30% от зарплаты

19:53 113 Читати українською
Вернидуб: Я принял решение наказать себя и игроков на 30% от зарплаты
Юрий Вернидуб / ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Ворсклой в матче 20 тура УПЛ.

"На пресс-конференции после игры с Динамо я сказал, что нас всех поставили на колени. Если мы сильные, то встанем и пойдём дальше, а если слабые, то нет. Мы оказались сильными, поднялись, доказали сегодняшней игрой, что тот матч был лишь случайностью. На поле была единая команда.

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Действительно я принял нелёгкое решение и сказал ребятам, что все, и я вместе с ними, как главный тренер, будем наказаны на 30% от заработной платы. У нас ещё оставалась игра с Ворсклой, Львовом и Шахтёром. Если мы встанем с колен, то думаю, что никаких санкций не будет. Но пока что всё в силе. Сегодня ребята показали, что они молодцы, а игра с Динамо была лишь случайностью. Не более того", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

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Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Заря Заря
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