"Преміальні, які я отримав за третє місце у групі Ліги чемпіонів, найбільші у моїй кар'єрі. Нема з чим порівнювати. Таких преміальних у мене ніколи не було.

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Радий і щасливий. Вдячний президенту клуба та генеральному директору, що вони поставилися так. Хоча, чесно кажучи, у мене в контракті взагалі не було обумовлено бонусів. Єдине, що було – якщо проходимо до євротурніру (Ліги чемпіонів чи Ліги Європи) – буде підвищення зарплати. Тому респект та повага таким людям.

Коли вони сказали: "Може, продовжимо контракт?" – я навіть не замислювався, питань нема. Сказали: "Тільки скажіть, яку ви хочете зарплату?" Я відповів: "Ви й так уже вчинили...". Вони: "Ні-ні", пішли назустріч, знову збільшують. Це їхнє право. Як я можу відмовитись? Хочеться ще більше працювати.

Контракт до кінця 2024 року. Ну, контракт – це таке. Я сказав, що якщо не виходитиме або надійде пропозиція... У нас джентльменська угода. Клаусула невелика, десь півмільйона", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Шериф під керівництвом українського фахівця став справжнім відкриттям цього сезону: команда перемогла Реал і Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів, а весною гратиме в плей-офф Ліги Європи проти Браги.

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