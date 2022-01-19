"Премиальные, которые я получил за третье место в группе Лиги чемпионов, самые большие в моей карьере. Не с чем сравнивать. Таких премиальных у меня никогда не было.

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Рад и счастлив. Благодарен президенту клуба и генеральному директору за то, что они отнеслись так. Хотя, честно говоря, у меня в контракте вообще не было оговорено бонусов. Единственное, что было – если проходим в евротурнир (Лига чемпионов или Лига Европы) – будет повышение зарплаты. Потому респект и уважение таким людям.

Когда они сказали: "Может, продлим контракт?" – я даже не задумывался, вопросов нет. Сказали: "Только скажите, какую вы хотите зарплату?" Я ответил: "Вы и так уже поступили...". Они: "Нет-нет", пошли навстречу, снова увеличивают. Это их право. Как я могу отказаться? Хочется еще больше работать.

Контракт до конца 2024 года. Ну, контракт – это такое. Я сказал, что если не будет получаться или поступит предложение. У нас джентельменское соглашение. Клаусула небольшая, где-то полмиллиона", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Шериф под руководством украинского специалиста стал настоящим открытием этого сезона: команда победила Реал и Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы против Браги.

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