Головний тренер Шерифа Юрій Вернідуб розповів про фінансові покарання за зайву вагу під час роботи у луганському клубі.

"Зараз Шериф вийде з відпустки, допустима норма – зайвий кілограм. Які питання? Навіть півтора. Якщо 1,6 кг – вже півкілограма зайвих. За півкілограма лише 200 доларів, не так багато. Одразу платимо.

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Але ж є індивідуали, які приходять з +5. Оце товстий. Потім ображаються. У мене в Зорі іноземці були такі. Найбільший штраф заплатив Шуніч. Він разово заплатив 1200 чи 1500 доларів.

Одразу гроші взяли, за них малорухливим дітям у центрі в Краснодоні накупили всього, що їм потрібно було. Плюс додали. Спеціально відвіз усю команду туди, щоби вони подивилися. Кажу їм: "Ви щасливі люди. Футбол – улюблена робота. Хороші зарплати", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Вернидуб працював у Зорі з 2010 по 2019 роки.

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