"Я б відправив Де Дзербі у третій дивізіон. Про нього багато говорять як про одного з найкращих тренерів, бо його просуває Гвардіола, але цього року його Брайтон десятий чи одинадцятий у таблиці.

Де Дзербі визначився з клубом на наступний сезон – черговий "ляпас" для Баварії

Що виграв Роберто протягом кар’єри? Дивимося біографію: лише один кубок в Україні", – цитує Капелло Calciomercato.

Нагадаємо, Де Дзербі з Шахтарем завоював Суперкубок України у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення покинув Україну і у вересні 2022-го працевлаштувався у Брайтоні. Після 36-ти турів "чайки" у турнірній таблиці АПЛ йдуть десятими, набравши 48 очок.

Мбаппе, я пишу тобі листа...