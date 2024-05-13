Гурнік Забже бореться за потрапляння до Ліги конференцій. Керівництво клубу сподівається підсилити свій склад і вже обрало кандидата.

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Як повідомляє Meczyki, Гурнік Забже збирається запропонувати місце в команді Луїшу Нані, який перебуває без клубу після відходу з Адани Демірспор. Португалець вже був на радарах польської команди у 2023 році, але вінгер вирішив переїхати до Туреччини.

Зазначається, що у переході Нані у Гурнік особисто зацікавлений іменитий форвард та чемпіон світу-2014 Лукас Подольскі.

"Рік тому була тема. Потім Нані поїхав до Адани в Туреччині. Можливо, ця тема ще повернеться", – цитує нападника видання.

Нагадаємо, Луїс тривалий час виступав за Манчестер Юнайтед, з яким здобув чотири титули чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів. Нані регулярно викликався до збірної Португалії. У складі національної команди вінгер ставав чемпіоном Європи у 2016 році.

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