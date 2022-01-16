"Я Будківського хотів, нападника, але не змогли домовитися. Дуже хотів Тотовицького. Я його знаю по роботі у Зорі. Це один із найкращих гравців на позиції "десятки". У нього немає проблем із м'ячем, техніка на дуже високому рівні, швидкість є, передача. Права нога – взагалі приголомшлива. Може штрафний виконати, кутовий. Є все те, що потрібно для десятого номера.

Вернидуб офіційно продовжив контракт з Шерифом

Ще хотів Іванісеню. Коли він пішов із Зорі, то я сам йому зателефонував і сказав: "Дімо, знаю, що ти зараз без клубу". Він заявив, що чекає, надійшла пропозиція, ось-ось повинен поїхати, але мені цей вибір не сподобається. Чому? Тому що в Росію. Кажу: "Дімо, це твій вибір, що я тобі можу сказати? Ти вибрав. Це я сказав, що ніколи, значить, ніколи, а це твоє право", – сказав Вернидуб в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Шериф під керівництвом українського фахівця став справжнім відкриттям цього сезону: команда перемогла Реал і Шахтар на груповому етапі ЛЧ, а весною гратиме в плей-офф Ліги Європи проти Браги.

"Коли Шериф забив Реалу, я з переляку аж матюкнувся": Юрій Вернидуб очима свого сина – зворушливе інтерв’ю