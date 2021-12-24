Юрій Вернидуб підписав новий контракт з Шерифом, повідомляє офіційний сайт тираспольського клубу.

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Сторони підписали угоду про співпрацю до завершення 2024-го. За рік роботи біля керма молдовського клубу українець вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів, де сенсаційно посів третю сходинку, залишивши донецький Шахтар без євровесни.

В Україні Вернидуб відомий своєю роботою з луганською Зорею (2011-2019). Наразі Шериф лідирує у чемпіонаті Молдови та готується до двобою з Брагою у плей-офф Ліги Європи.

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