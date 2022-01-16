"Я Будковского хотел, нападающего, но не смогли договориться. Очень хотел Тотовицкого. Я его знаю по работе в Заре. Это один из лучших игроков на позиции "десятки". У него нет проблем с мячом, техника на очень высоком уровне, скорость есть, передача. Правая нога – вообще потрясающая. Может штрафной выполнить, угловой. Есть все то, что нужно для десятого номера.

Вернидуб официально продлил контракт с Шерифом

Еще хотел Иванисеню. Когда он ушел из Зари, то я сам ему позвонил по телефону и сказал: "Дима, знаю, что ты сейчас без клуба". Он сказал, что ждет, поступило предложение, вот-вот должен уехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию. Говорю: "Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит, никогда, а это твое право", – сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ .

Напомним, Шериф под руководством украинского специалиста стал настоящим открытием этого сезона: команда победила Реал и Шахтер на групповом этапе ЛЧ, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы против Браги.

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