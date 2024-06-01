– Як пояснити історію з Олексієм Гаєм, якого взяли в клуб, потім не взяли. Зараз він працює, хоча офіційної інформації про це не було.

– Гай наразі займається аналітикою в академії. Він футболіст, який дуже довго грав у Шахтарі та який дуже відданий клубу. Наразі він допомагає з аналізом в нашій академії. Для нас це дуже важливо.

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– Особисто я вважаю, що Гай визнав свої помилки. Він дуже допомагав людям у перші місяці війни. Неможливо поставити хрест на людині. Питання в іншому – Гай як аналітик дійсно фаховий і цікавий для вашої структури?

– Так. А сенс тоді його просити, якщо він не розуміє та не хоче? Гай росте у серйозного аналітика, його цікавить тренерська робота. Він буде розвиватися там, де ми домовимося, – резюмував Срна в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Втім, Гай не менше "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю 2018 року, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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