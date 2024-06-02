Ліга чемпіонів

Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши Борусію. Анчелотті провалив перший тайм, але Вінісіус і Кроос зробили перемогу. Андрій Лунін не зіграв за Мадрид, однак перевершив Шевченка та Зінченка. Шахтар завдяки такому підсумку офіційно вийшов у основну сітку Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Наші за кордоном

Яремчук за крок від переходу у турецьку Суперлігу, а Валенсія знайшла Роману сенсаційну заміну. Бєсєдін та Макаренко відзначилися голами за Ордабаси – команда українців стала новим лідером таблиці.

Віктор Циганков залишається на радарах двох топ-клубів Європи, які провалили сезон. Георгій Судаков у АПЛ: інсайдер назвав єдиний клуб з реальним інтересом до зірки Шахтаря.

Тренерські питання

Жозе Моурінью офіційно очолив європейський клуб. Юрій Максимов ухвалив рішення щодо свого майбутнього в СК Дніпро-1. Штаб Маркевича в Карпатах покинув ще один тренер. Преміальні збірних України – джерело вказало на умови отримання бонусів командами Реброва і Ротаня.