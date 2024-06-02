Головні новини 1 червня: Реал виграв Лігу чемпіонів, Шахтар отримав пряму путівку в ЛЧ, Моурінью очолив новий клуб
Ліга чемпіонів
Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши Борусію. Анчелотті провалив перший тайм, але Вінісіус і Кроос зробили перемогу. Андрій Лунін не зіграв за Мадрид, однак перевершив Шевченка та Зінченка. Шахтар завдяки такому підсумку офіційно вийшов у основну сітку Ліги чемпіонів на наступний сезон.
Наші за кордоном
Яремчук за крок від переходу у турецьку Суперлігу, а Валенсія знайшла Роману сенсаційну заміну. Бєсєдін та Макаренко відзначилися голами за Ордабаси – команда українців стала новим лідером таблиці.
Віктор Циганков залишається на радарах двох топ-клубів Європи, які провалили сезон. Георгій Судаков у АПЛ: інсайдер назвав єдиний клуб з реальним інтересом до зірки Шахтаря.
Тренерські питання
Жозе Моурінью офіційно очолив європейський клуб. Юрій Максимов ухвалив рішення щодо свого майбутнього в СК Дніпро-1. Штаб Маркевича в Карпатах покинув ще один тренер. Преміальні збірних України – джерело вказало на умови отримання бонусів командами Реброва і Ротаня.