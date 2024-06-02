Нагороду забрав правий захисник мадридської команди Даніель Карвахаль.

Борусія Дортмунд – Реал Мадрид – відео голів

"Дуже динамічна, дисциплінована та віддана гра крайнього захисника, який продемонстрував міцну оборону. Він постійно давав ширину своїй команді і з'явився у ключовий момент гри. Коли забив, продемонстрував своє терпіння та віру", – висновок технічного оглядача УЄФА.

Додамо, що для 32-річного Карвахаля це шоста перемога в ЛЧ. Захисник є вихованцем Реала і одним з головним символів мегауспішної епохи.

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