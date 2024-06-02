Борусія Д – Реал: УЄФА назвав найкращого гравця фіналу ЛЧ
06:30 - Читать на русском
УЄФА обрав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів між Борусією Д та Реалом.
Вінісіус Жуніор 83’
83’ Вінісіус Жуніор
Нагороду забрав правий захисник мадридської команди Даніель Карвахаль.
Борусія Дортмунд – Реал Мадрид – відео голів
"Дуже динамічна, дисциплінована та віддана гра крайнього захисника, який продемонстрував міцну оборону. Він постійно давав ширину своїй команді і з'явився у ключовий момент гри. Коли забив, продемонстрував своє терпіння та віру", – висновок технічного оглядача УЄФА.
Додамо, що для 32-річного Карвахаля це шоста перемога в ЛЧ. Захисник є вихованцем Реала і одним з головним символів мегауспішної епохи.
Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши Борусію – провальний тайм Анчелотті, Куртуа залишив Дортмунд з носом
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter