Шахтар вже знайшов українця на місце Судакова – "гірникам" не доведеться витратити жодної копійки
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна переконаний, що клуб вже підготував заміну для Георгія Судакова.
– В УПЛ є гравець, який в перспективі міг би замінити Судакова?
– Є. Цуканов.
– Це чекати 2-3 роки.
– Так.
Шахтар готовий до продажу Судакова – інсайдер розкрив космічну суму, від якої "гірники" розпочнуть переговори
– Була інформація, що вам подобається Валентин Рубчинський з Дніпра-1.
– Дуже хороший футболіст.
– Схожий на Судакова за профайлом?
– Це різні футболісти. Рубчинський хороший, але ми його не розглядаємо, – заявив Срна в інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, 18-річний Віктор Цуканов з трьома голами став найкращим бомбардиром Шахтаря на зимових зборах. У другій половині сезону талант загалом отримав близько години на полі, але не відзначився результативними діями.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?