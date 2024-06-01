Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна переконаний, що клуб вже підготував заміну для Георгія Судакова.

– В УПЛ є гравець, який в перспективі міг би замінити Судакова?

– Є. Цуканов.

– Це чекати 2-3 роки.

– Так.

Шахтар готовий до продажу Судакова – інсайдер розкрив космічну суму, від якої "гірники" розпочнуть переговори

– Була інформація, що вам подобається Валентин Рубчинський з Дніпра-1.

– Дуже хороший футболіст.

– Схожий на Судакова за профайлом?

– Це різні футболісти. Рубчинський хороший, але ми його не розглядаємо, – заявив Срна в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, 18-річний Віктор Цуканов з трьома голами став найкращим бомбардиром Шахтаря на зимових зборах. У другій половині сезону талант загалом отримав близько години на полі, але не відзначився результативними діями.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?