Два місяці та один тиждень тривав союз однієї з найгірших команд нинішнього розіграшу Серії А та 45-річного фахівця. Андрій Шевченко за минулий рік фігурував у двох дуже сумнівних історіях. Йдеться про відхід зі збірної України та вибір нового місця роботи. Вочевидь, Шева аж дуже сильно хотів засвітитися в практично рідній Італії. Настільки сильно, що ризикнув власною репутацією. На щастя, усі розуміють, що це просто була невдала авантюра, а свій справжній рівень на клубному рівні Шевченку-тренеру все ще належить довести.

Шевченко офіційно звільнений з Дженоа

Не залишився осторонь відставки навіть Президент України Володимир Зеленський, який закликав Шевченка повертатися на Батьківщину – місце, де його люблять найсильніше.

Експерт з італійського футболу Юрій Шевченко акцентує на системних проблемах кальчо. Нові власники Дженоа просто стали підтвердженням сумної тенденції.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій підмітив мінливість нашого життя. Особливо, коли йдеться про прогнози спортивних ЗМІ.

Спортивний тележурналіст Руслан Свірін зосередився на тому, що отримав Шевченко, – досвіді та чималій компенсації.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков припускає, що Андреа Мальдера був єдиним із колишнього тренерського штабу збірної України, хто побачив справжню сутність Дженоа. Він, нагадаємо, не приєднався до Шевченка в цьому клубі.

Експерт з тактики Alex Gramm припускає, що у цій історії може бути "темний" підтекст.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко шукає нові варіанти для працевлаштування Шевченка та пропонує глорити за головного ворога Дженоа. Звісно ж, Сампдорію.

Шевченко розпочав перемовини щодо призначення наставником збірної Польщі

Коментатор каналів MEGOGO Вадим Скічко ставить філософське запитання, відповіді на яке, вочевидь, не чекає.

Підтримав філософську хвилю колега Вадима та за сумісництвом YouTube-блогер Роман Бебех.

Аналітик Іван Гук роз'яснює причини відставки Шевченка, а у нашій футбольній ментальності вбачає причину відсутність попиту на українських тренерів у Європі.

Футбольний коментатор Setanta Sports Ігор Бойко вважає, що Шевченко втратив роботу через лишень одну помилку.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко – про болючий удар по репутації Андрія Шевченка.