Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о финансовых наказаниях за лишний вес во время работы в луганском клубе.

"Сейчас Шериф выйдет из отпуска, допустимая норма – лишний килограмм. Какие вопросы? Даже полтора. Если 1,6 кг – уже полкилограмма лишних. За полкилограмма всего 200 долларов, не так много. Сразу платим.

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Но ведь есть индивидуалы, которые приходят с +5. Вот это толстый. Потом обижаются. У меня в Заре иностранцы были, самый большой штраф заплатил Шунич. Он разово заплатил 1 200 или 1 500 долларов.

Сразу деньги взяли, за них малоподвижным детям в центре в Краснодоне накупили все, что им нужно было. Плюс добавили. Специально отвез всю команду туда, чтобы они посмотрели. Говорю им: "Вы счастливые люди. Футбол – любимая работа. Хорошие зарплаты", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Вернидуб работал в Заре с 2010 по 2019 годы.

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